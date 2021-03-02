أسواق المال الإماراتية تغلق مرتفعة والمكاسب السوقية تلامس 6 مليارات درهم

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الثلاثاء بارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.84% وسوق دبي المالي 0.68%، بدعم من ارتفاع القطاعات الرئيسية وتحقيق مكاسب سوقية بقيمة 5.93 مليار درهم “تعادل 1.6 مليار دولار”.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم مرتفعا 0.84% إلى مستوى 2710.51 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 985.07 مليون درهم من 917.5 مليون درهم الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداول إلى 154.23 مليون سهم من 140.8 مليون سهما الجلسة السابقة.

وحققت الأسهم المدرجة في سوق العاصمة مكاسب سوقية بقيمة 4.76 مليار درهم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 819.584 مليار درهم بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من 814.825 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم الدار العقارية الأنشط في تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة اليوم بعد ارتفاع سعره بنحو 3.02% بسيولة 267.45 مليون درهم، وبحجم تداولات بلغت 72.41 مليون سهم.

وتصدر سهم “رأس الخيمة الوطنية للتأمين” قائمة الرابحين مرتفعا 13.98%، فيما جاء سهم الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” على رأس الخاسرين بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الثلاثاء.

بدوره، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.68% رابحا 17.57 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2569.32 نقطة.

وتقلص حجم التداولات خلال جلسة اليوم إلى 100.34 مليون سهما من 146.8 مليون سهم تداولت في جلسة الاثنين، كما تقلص حجم السيولة المتداولة إلى 165.89 مليون درهم من 276.2 مليون درهما الجلسة السابقة.

وحققت أسهم سوق دبي مكاسب سوقية بقيمة 1.17 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد وصول رأس المال السوقي إلى 349.897 مليار درهم من 348.731 مليار درهم الجلسة السابقة.

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات قادها الاستثمار والخدمات صاعدا بنحو 1.96% تلاه قطاع العقارات مرتفعا 1.11%، فيما أغلقت 3 قطاعات على تراجع تصدرها الاتصالات متراجعا 0.57% تلاه قطاعا النقل والخدمات منخفضان بنحو 0.16% و0.13% على التوالي، كما استقر قطاعا السلع والصناعة.

كما تصدر سهم “دار التكافل” قائمة من 17 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 4.63%، فيما جاء سهم “تكافل الإمارات” على رأس الأسهم الـ9 الخاسرين بعد تراجعه 9.61%، فيما استقرت 9 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع 0.83% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة 38.24 مليون درهم، وسهم “أمانات القابضة” بحجم 12.39 مليون سهما مع ارتفاعه 0.72%