الكويت تسمح لخمس فئات بالحجر المنزلي 14 يوما

دوت الخليج – وجهت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، باستثناء 5 فئات من الحجر المؤسسي في المستشفيات والفنادق المخصصة لهذا الغرض على أن يلتزموا بالحجر المنزلي 14 يوما.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية في تعميم للشركات نشره الحساب الرسمي للإدارة على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى “زوج – زوجة – أبناء”، سواء منفردين أو مجتمعين، وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم “بشرط إبراز الهويات الخاصة بهم”.

واستثنت الإدارة أيضا المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد إنهاء فترة العلاج، مشترطة وجود الشهادة الدالة على ذلك صادرة من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج.

أما الفئة الثالثة المستثناه من الحجر المؤسسي في الكويت فكانت الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين، لإجراء اختبارات دراسية، ولكن بشرط إبراز كتاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت يفيد بأن الطالب مقيد في إحدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار.

وبحسب التعميم الصادر من إدارة الطيران المدني الكويتية تستثنى الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى “زوج – زوجة – أبناء”، سواء منفردين أو مجتمعين ومرافقيهم من العمالة المنزلية، بشرط إبراز ما يثبت ذلك. وجاء القاصرين تحت سن 18 عاماً المسافرين بدون مرافق، آخر الفئات المستثناه من الحجر المؤسسي، بحسب تعميم إدارة الطيران المدني الكويتية.

ودعت الإدارة جميع الفئات المستثناة والمذكورون بالبند أعلاه إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً مع إجراء (2) فحص (PCR)، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعلى نفقة المسافر الخاصة، الأول عند الوصول إلى دولة الكويت، والثاني في اليوم السادس (6) بعد الوصول، مع الالتزام بتنزيل وتفعيل تطبيق «شلونك» عند الوصول إلى دولة الكويت.