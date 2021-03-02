توصية بتوزيع نحو 480 مليون ريال على مساهمي البنك السعودي الفرنسي عن أرباح 2020

دوت الخليج – أفصح البنك السعودي الفرنسي، المدرج في سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة إجمالية 479.98 مليون ريال.

وأوضح البنك، في بيان لـ”تداول” اليوم الثلاثاء، أن التوزيعات الموصى بها بواقع 0.40 ريال (40 هللة) للسهم، وبقيمة إجمالية 479.98 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.2 مليار سهم.

وأفاد البنك السعودي الفرنسي، بأن أحقية الأرباح للعام 2020م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأضاف البنك في بيانه للسوق، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة، وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كانت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي عن العام 2020 أظهرت انخفاضا بنسبة 50.4% بصافي الأرباح المحققة لتصل إلى 1.55 مليار ريال، من 3.12 مليار ريال في العام السابق.