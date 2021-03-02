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دوت الخليج – أفصح البنك السعودي الفرنسي، المدرج في سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة إجمالية 479.98 مليون ريال.
وأوضح البنك، في بيان لـ”تداول” اليوم الثلاثاء، أن التوزيعات الموصى بها بواقع 0.40 ريال (40 هللة) للسهم، وبقيمة إجمالية 479.98 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.2 مليار سهم.
وأفاد البنك السعودي الفرنسي، بأن أحقية الأرباح للعام 2020م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وأضاف البنك في بيانه للسوق، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة، وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
كانت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي عن العام 2020 أظهرت انخفاضا بنسبة 50.4% بصافي الأرباح المحققة لتصل إلى 1.55 مليار ريال، من 3.12 مليار ريال في العام السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توصية بتوزيع نحو 480 مليون ريال على مساهمي البنك السعودي الفرنسي عن أرباح 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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