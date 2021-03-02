الليرة اللبنانية تهوى لمستوى غير مسبوق أمام الدولار

– هوت الليرة اللبنانية باتجاه 10 آلاف ليرة مقابل دولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.

وفشل الساسة في الاتفاق على خطة انقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقف تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.

وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمي التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات أن سعر الدولار بلغ 10 آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة أخرين أن العملة الأمريكية سجلت 9900 ليرة.

وهذا يعني أن الحد الأدني للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.ولامست العملة مستويات متدنية قرب 10 آلاف ليرة في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيعا قبل انفجار ميناء هائل في أغسطس دمر مناطق واسعة في بيروت.