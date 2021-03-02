البنوك التجارية تهبط بمؤشر بورصة البحرين 0.14% والخسائر السوقية تلامس 33 مليون دولار

فهد حسين – أنهى المؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.14% ليستقر عند مستوى 1470.26 نقطة خاسرا 2.08 نقطة عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة بضغط من تراجع قطاعا البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وانخفضت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء إلى 518.02 ألف دينار “تعادل 1.37 مليون دولار” من 788.49 ألف دينار “تعادل 2.08 مليون دولار” الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 1.81 مليون سهما من 2.24 مليون سهم تداولت خلال جلسة الاثنين.

ولم يستطع قطاع الخدمات الذي ارتفع 7.16% خلال الجلسة دعم المؤشر العام لبورصة البحرين، الذي استجاب لهبوط قطاع البنوك التجارية 13.12% وسط استقرار بقية قطاعات السوق.

وكان سهم “مجموعة ترافكو” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 3.45%، كما جاء سهم “المصرف الخليجي التجاري” على رأس الخاسرين بتراجعه 5.66%، كما كان سهم “GFH” الأكثر نشاطا خلال التداولات بحجم 700 ألف سهم.

وحققت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين خسائر سوقية بقيمة 12.4 مليون دينار “تعادل 32.69 مليون دولار” بوصول رأس المال السوقي 9.155 مليار دينار “تعادل 24.13 مليار دولار” بختام تداولات اليوم، من 9.168 مليار دينار “تعادل 24.17 مليار دولار” بنهاية الجلسة السابقة.