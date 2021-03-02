جولدمان ساكس يرفع توقعه لعائدات السلع الأولية إلى 15.5% في 12 شهرا

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– رفع جولدمان ساكس توقعاتعه لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 بالمئة على مدى الاثني عشر شهرا القادمة قائلا إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 للسلع على مدى ثلاثة وستة أشهر على الترتيب على المؤشر إس أند بي/جي.إس.سي.اي جولدمان ساكس للسلع في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين.
وقال إن السلع الأولية المسعرة فوريا استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات إذ خلف عجزا حادا بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير، توقع البنك عائدا 5.8 بالمئة و9.5 بالمئة و10.2 بالمئة لفترات ثلاثة وستة و12 شهرا على التوالي.
وقال جولدمان ساكس إنه يتوقع عائدا 19.3 بالمئة للطاقة و19.1 للمعادن الصناعية و15 بالمئة للمعادن النفيسة و4.8 بالمئة للزراعة وعائدا سلبيا 0.6 للثروة الحيوانية في 12 شهرا.
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