تطوير مصر تطلق دي باي الساحل الشمالي باستثمارات 7 مليارات جنيه مع كيان

بكر بهجت _ أطلقت شركة تطوير مصر مشروع “دي باي” في الساحل الشمالي باستثمارات إجمالية قيمتها 7 مليارات جنيه بالشراكة مع شركة كيان للتنمية العقارية.

وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن المشروع يقام على 200 فدان وسيضم نحو 1800 وحدة بخلاف، غرف فندقية بواقع 200 غرف، إلى جانب شقق فندقية وكبائن.

وأضاف شلبي أن المبيعات المستهدفة من المشروع خلال العام الجاري يصل إلى نحو 2 مليار جنيه، وهو ما رفع مستهدفات تطوير مصر من 6 إلى 8 مليارات جنيه، موضحا أن عدد الوحدات المخطط طرحها يتراوح بين 250 إلى 300 وحدة.

وتابع أن المشروع ينقسم على نحو 5 إلى 6 مراحل وسيتم تنفيذه خلال 6 سنوات بدءا من الحصول على القرار الوزاري والتراخيص، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء التنفيذ خلال العام المقبل.