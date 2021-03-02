سوق الأسهم السعودية ترتفع 1.2% بدعم 17 قطاعا وحجم التداولات القياسي

فهد حسين – ارتد المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” إلى المنطقة الخضراء بختام تداولات اليوم الثلاثاء مرتفعا 1.2% بعد تراجعه هامشيا الجلسة السابقة.

وأغلق “مؤشر” تاسي” رابحا 109.91 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 9248.28 نقطة بدعم من ارتفاع 17 قطاعا وسط السيولة المرتفعة وأكبر حجم تداول منذ بداية العام.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” نحو 9.131 تريليون ريال بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوق إلى 15.27 مليار ريال تداولت على 570.39 مليون سهم، من 13.14 مليار ريال تداولت على 497.67 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وأنهى 17 قطاع جلسة اليوم على ارتفاع بقيادة البنوك والنقل بصعودهما 2.1% و2.08% على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرهم تجزئة التغذية الذي هبط 0.29% تلاه الأدوية متراجعا بنحو 0.12%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 63 سهما خسائر سوقية، بقيادة “عسير” الذي هبط 6.35%، فما سجل 131 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “الخريف” الوافد الجديد على السوق والذي أغلق مرتفعا 24.79%.

وتصدر سهم “الخريف” الأسهم النشطة بالقيمة، بسيولة 887.9 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم “كيمانول” بحجم تداولات بلغ 50.3 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على ارتفاع بمؤشر “نمو حد أعلى” 0.21%، بمكاسب بلغت 54 نقطة، صعد بها إلى مستوى 25878.7 نقطة، لتصل القيمة السوقية لأسهمه 12.431 مليار ريال.