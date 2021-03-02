البورصة تهبط إلى مستوى 11471 نقطة بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11471 نقطة، مسجلاً تراجعا بنسبة 0.43%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.50%، وأغلق عند مستوى 61.56 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.99%، و 0.75% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.672.735 مليار جنيه، على 192 شركة من خلال 52.202 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 118 شركة مقابل ارتفاع 52 في حين لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 25.411 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 26.318 مليون جنيه، مقابل 907.064 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.942 مليون جنيه، منها 15.636 مليون جنيه للأفراد، و3.306 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 6.468 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 152.655 مليون جنيه، مقابل 146.186 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 86.22% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 7.06% والعرب على 6.72% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 25.66% من تعاملات اليوم مقابل 74.33% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.04%، تلاه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 7.05%، ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة 6.97%.

في حين تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.29%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 8.85%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بنسبة 8.74%.