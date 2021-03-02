تطوير مصر تدرس الاستفادة من محفظة التسليمات في إجراء عملية توريق

بكر بهجت _ تدرس شركة تطوير مصر استغلال خطتها لتسليم الوحدات ومحفظة الوحدات التي يجري تجهيزها في إجراء عملية توريق، على أن يتم ذلك خلال العام المقبل، وفق الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأضاف شلبي في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن لإطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي، أن مجلس إدارة الشركة سيتخذ قرار في هذا الصدد خلال 3 أو 4 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي تم تجهيزها خلال العام الماضي بلغت 1000 وحدة، وخلال العام الجاري يجري تجهيز 1200 وحدة أخرى.

وتابع أن الشركة نجحت خلال الأعوام الماضية في تغطية الفجوة التي نجمت عن بيع وحدات قبل التعويم وأسعارها بعد التنفيذ والتي بلغت نسبة الفارق في الأسعار نحو 85%، كما أن تطوير مصر حققت أهدافها الإنشائية خلال العام الماضي مع تأثر التحصيلات جراء جائحة كورونا.

وأوضح أن كل هذه العوامل دفعت الشركة إلى دراسة التوجه إلى التوريق، موضحا أنه بالنسبة للتمويلات البنكية فإنها من المتوقع أن يتم اللجوء إليها في المشروعات غير السكنية التي يتم العمل عليها.

وأطلقت شركة تطوير مصر منذ قليل مشروع “دي باي” في الساحل الشمالي باستثمارات إجمالية قيمتها 7 مليارات جنيه، بالشراكة مع شركة كيان للتنمية العقارية.

ويقام المشروع على 200 فدان وسيضم نحو 1800 وحدة بخلاف، غرف فندقية بواقع 200 غرف، إلى جانب شقق فندقية وكبائن.