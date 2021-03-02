مال وأعمال

أسماك ترفع حصتها في رأسمال بورتو جروب إلى 11.5%

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رنا ممدوح _ استحوذت شركة أسماك على 2.729% من حصة رجل الأعمال عبد السلام مسعود في رأسمال مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب.

وارتفعت حصة أسماك وفقاً لبيان المجموعة المرسل للبورصة اليوم، من 8.784% إلى 11.515%، بشراء 31.945 مليون سهم بقيمة إجمالية 30.124 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.943 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

بينما تراجعت حصة عبد السلام مسعود ( وهو يمثل حصة المجموعات المرتبطة بالمساهم) إلى 8.458%.

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وأصبحت شركة أسماك وفقاً للصفقة هي المساهم الأكبر بهيكل ملكية بورتو جروب بنسبة 11.5%، يليها عبد السلام مسعود بنسبة 8.458%، ثم محمود لاشين بنسبة 6.68%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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