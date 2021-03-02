اتحاد الغرف التجارية يوقع بروتوكول تعاون مع القابضة للتأمين لتغطية 5 ملايين تاجر وأسرهم

وقع اتحاد الغرف التجارية بروتوكول تعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين، لتقديم تغطية تأمينية متكاملة لخمسة ملايين تاجر المنتسبين للغرف، وأسرهم وممتلكاتهم والتغطية التأمينية للمخاطر التي تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين، وتغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.

وقال المهندس ابراهيم العربي، إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم حزمة من الخدمات المستحدثة للمجتع التجاري ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية للتجار من منتسبي الغرف التجارية من خلال التعامل المباشر مع شركات التأمين المملوكة للدولة.

وأضاف، أن البروتوكول يتضمن تقديم تغطية تأمينية متكاملة للتجار وأسرهم وممتلكاتهم بتغطية المخاطر التي تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين، وتغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر السادة التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأعرب العربي عن سعادته لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للسادة التجار وأسرهم من خلال مجموعة مصر القابضة للتأمين.

وأكد العربى أن توقيع البروتوكول يعد نجاحًا جديداً يضاف لقائمة النجاحات التي استطاع الاتحاد أن يحققها خلال العام الماضى حيث قدم الكثير من الإنجازات بهدف تيسير أداء الأعمال للتجار والصناع فى كافة أنحاء مصر بهدف دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات التى زاد معها الطموح فى تقديم الأفضل لخدمة المجتمع التجاري .

وأضاف أنه فى ظل العديد من الأحداث المتكررة التى نالت من منتسبى الغرف التجارية وممتلكاتهم كان من الأهمية بمكان أن نوفر الحماية التأمينية لأشخاص التجار وأصحاب المهن والصناع وممتلكاتهم ضد الاخطار التى يتعرضون لها بأفضل خدمة تأمينية.

وتابع، أنه كان من الضرورى البحث عن الأفضل والأوسع إنتشاراً على مستوى الجمهورية، لذلك تم اختيار شركات التأمين المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين لتقديم خدمات تأمينية متميزة للتجار منتسبى الغرف التجارية فى ظل أن المشروع يستهدف خمسة ملايين من منتسبى الغرف التجارية وأسرهم.

وشدد العربى على أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريك أصيل فى إحداث النمو الاقتصادى من خلال مساهمتها على مدار أكثر من مائة وعشرون عاماً فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحملها لمسئولياتها الوطنية بمشاركتها فى العديد من المبادرات التى رعتها القيادة السياسية والتى تهدف إلى رفع المستوى المعيشى وتوفير حماية تأمينية للسادة المواطنين من العمالة الموسمية المؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم.

ومن جانبه أبدى باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المشترك والتعاون المثمر بين المجموعة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقال إن هذا التعاون سوف ينعكس بصورة إيجابية على توفير أفضل حماية تأمينية لمنتسبى الغرف التجارية فى كل أنحاء مصر.

وأكد الحينى أن شركات المجموعة هى ذراع الدولة لتقديم الخدمات التأمينية الداعمة للاقتصاد الوطنى وما نشهده اليوم من ثقة العملاء وشركاء النجاح هو نتاج مجهودات مبذولة من الإدارة والعاملين لمجموعة الشركات خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتى شهدت طفرات فى إعادة الهيكلة المؤسسية التى تم تنفيذها بغرض تقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وأضاف باسل الحينى أن شركات المجموعة تمتلك من القدرات المالية والبشرية التى تجعلها مصدر ثقة فى تقديم الخدمات التأمينية للمشروعات القومية مثل، تأمين محطات الكهرباء العملاقة فى كل أنحاء مصر، ومشروعات مترو الأنفاق،وتأمين أسطول مصر للطيران وغيرها من المشروعات القومية المختلفة سواء فى مجالات الصناعة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة، بالإضافة الى ملايين الأفراد من شرائح المجتمع المصرى وأسرهم.

وأوضح باسل الحينى أن مجموعة الشركات المملوكة للقابضة للتأمين شاركت فى العديد من المبادرات برعاية القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية والتى تستهدف توفير حياة كريمة للسادة المواطنين منها شهادات أمان للعمالة الموسمية والمؤقتة،ودعم العمالة الموسمية غير المنتظمة فى ظل جائحة ڤيروس كورونا، ودعم الجيش الابيض (الأطباء) وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية لبعض المستشفيات، وأيضًا المشاركة في مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات.

وشدد الحينى على أن التأمين على التجار يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للسادة المواطنين.

وأكد على أنه جار متابعة بإهتمام المجهودات المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والإنجازات التى حققها والمبادرات التى نفذها بهدف رفع مستوى معيشة السادة التجار من منتسبى الغرف التجارية والتى أعطت الجميع الثقة فى نجاح التعاون مع الاتحاد مع حرص شركاتنا على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للسادة التجار.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وقاسم نصار العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية، وخالد نامى العضو المتفرغ للشئون الفنية.