مال وأعمال

دراية المالية ترفع حصتها في رأسمال بورسعيد للتنمية إلى 15.08%

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية ( مساهمة مغلقة)، حصتها في رأسمال بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، من 13.56% إلى 15.08%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية قامت بشراء 60.759 ألف سهم من بورسعيد للتنمية مقابل 405.328 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 6.67%، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بورسعيد للتنمية بنسبة 29.001%، تلاه منال بنت محمد بن أحمد الحسن بنسبة 24.5%، ثم دراية المالية بنسبة 15.08%.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراية المالية ترفع حصتها في رأسمال بورسعيد للتنمية إلى 15.08% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا