دراية المالية ترفع حصتها في رأسمال بورسعيد للتنمية إلى 15.08%

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية ( مساهمة مغلقة)، حصتها في رأسمال بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، من 13.56% إلى 15.08%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية قامت بشراء 60.759 ألف سهم من بورسعيد للتنمية مقابل 405.328 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 6.67%، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بورسعيد للتنمية بنسبة 29.001%، تلاه منال بنت محمد بن أحمد الحسن بنسبة 24.5%، ثم دراية المالية بنسبة 15.08%.