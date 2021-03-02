أمين عام أوبك: آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام

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– قال أمين عام أوبك، إن لمنظمة ترى أن آفاق سوق النفط العالمية إيجابية بشكل عام، وإن التأثير السلبي للضبابية من العام الماضي تواصل الانحسار.
وفي رسالة على تويتر يوم الثلاثاء، نُقل عن محمد باركيندو قوله إن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا عاملان مشجعان.
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