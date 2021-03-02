بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع العاصمة الإدارية لإتاحة خدمة التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر عقد شراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من أجل تقديم حلول دفع متكاملة تشمل اصدار بطاقات دفع وإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني في كافة المواقع الالكترونية وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالعاصمة الإدارية ورمز الاستجابة السريع ونقاط البيع بجميع أنحاء العاصمة الإدارية.

وقع البروتوكول كل من: اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس الإدارة لبنك مصر.

ووفق بيان، يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعما لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي؛ خاصة وأن العاصمة الإدارية تعتبر هي أول مدينة رقمية بالكامل في مصر والشرق الأوسط وتعتمد بالأساس على أحدث التكنولوجيا في إدارة موارد المدينة كنموذج لتطبيقه بالمدن الجديدة وتطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي يحتذي به في جميع الدول العربية.

ويتيح البروتوكول للمستخدمين المقيمين بالعاصمة الإدارية من الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات والاشتراكات الخاصة من خلال الموقع أو التطبيق الخاص بالعاصمة الإدارية كدفع رسوم الخدمات مثل موقف السيارات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

ويسمح أيضًا إلى حصول المقيمين وغير المقيمين على بطاقات دفع ذات تكنولوجيا متطورة لمساعدتهم على اتمام معاملاتهم المالية واستخدامها في نفس الوقت في عبور البوابات الخاصة بالعاصمة الإدارية بسهولة ويسر كأول بطاقة متعددة الاستخدامات من حيث الدفع وامكانيه الدخول والخروج من خلالها.

وتستهدف العاصمة الإدارية ان يبلغ عدد السكان 2 مليون نسمة في المرحلة الاولي بالإضافة إلى عدد الموظفين والذي يصل الى50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى. ,وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، ومن المتوقع ان يصل عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة الي 6.5 مليون نسمة، مما ستتيح حوالي 2 مليون فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر حقق قفزة في نشر نقاط البيع حيث ارتفع عددهم من 19 ألف الي 167 ألف نقطة بيع في ديسمبر الماضي.

وعلى مستوي الخدمات الأخرى فان بنك مصر يحتل المركز الأول في معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code ، وعلى مستوى التجارة الإلكترونية E-Commerce، حقق البنك أيضًا أعلى معدل نمو في سوق خدمات التجارة الإلكترونية.

وتتضمن استراتيجية بنك مصر دعم التكنولوجيا الماليةFintech، وتتميز منتجات بطاقات الدفع الالكترونية بالتنوع لتناسب كافة شرائح العملاء حيث بلغ عدد العملاء نحو 13 مليون عميل.

وحققت بطاقات بنك مصر أعلى معدل نمو لمعاملات الشراء عبر شبكة الإنترنت في 2020، وكذلك برنامج نقاط الولاء والذي يتيح للعملاء الحصول على نقاط نظير استخدام البطاقات في عمليات المشتريات ويمكن للعملاء استبدالها من خلال الكاش باك أو قسائم الشراء الإلكترونية.