فتيحي القابضة تبيع كامل أسهمها في الجوف السعودية بقيمة 125.7 مليون ريال

دوت الخليج – كشفت مجموعة فتيحي القابضة المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن تحقيق 125.7 مليون ريال أرباح رأسمالية استثنائية؛ من بيع كامل حصتها في شركة الجوف للتنمية الزراعية، “الزميلة”.

وقالت مجموعة فتيحي في بيان للسوق اليوم الثلاثاء، إنها أتمت بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية؛ في إطار استراتيجيتها لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين.

وأضافت الشركة أن بيع الحصة جاء عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكيتها البالغة 9% في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.

وأفادت فتيحي القابضة، بظهور الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع المذكورة في النتائج المالية الأولية الموحدة للمجموعة عن الربع الأول من العام المالي 2021.

وأشارت “مجموعة فتيحي”، إلى أنه سيتم استخدام حصيلة البيع في تحسين العائد على حقوق المساهمين، وتحقيق توجهاتها المستقبلية.