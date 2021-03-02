أرامكو تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط بدءا من النصف الثاني

العربية دوت نت – توقع الرئيس التنفيدي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بدءًا من النصف الثاني في 2021، وأن يصل إلى 99 مليون برميل يوميا في 2022.

وقال الناصر، في مؤتمر “سيرا ويك” الافتراضي الذي تنظمه “آي.إتش.إس ماركت”، إن الطلب على النفط يتحسن في الصين والهند وشرق آسيا وتوزيع اللقاح في الغرب “يبعث على التفاؤل” موضحا أن الطلب العالمي على النفط، قد يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في العام المقبل.

بدوره قال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ووزير الدولة في الحكومة الإماراتية إنه ستكون هناك حاجة إلى النفط منخفض التكلفة حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا في الطاقة.

وأبلغ الجابر المؤتمر أنه “سيظل العالم بحاجة إلى النفط والغاز لعقود كثيرة قادمة، لا شك في ذلك”. وقال إن الطلب على النفط سينتعش بقيادة تعاف من جائحة فيروس كورونا في الصين والهند.

وأضاف أن أدنوك خفضت تكاليف التشغيل لديها عن طريق العمل بكفاءة أعلى تقنيا.

وأبلغ الرئيس التنفيزي لشيفرون مايكل ويرث المؤتمر أن الطلب على الديزل تعافى عالميا بسبب نشاط التوصيل، غير أن وقود الطائرات متراجع في ظل إحجام عن الرحلات الجوية الطويلة.

من جانبه أكد أمين عام أوبك محمد باركيندو، بتغريدة على تويتر، أن آفاق سوق النفط العالمية تظل إيجابية، موضحاً أن الضبابية المعاكسة التي أحدثت صدمة في السوق العام الماضي تواصل الانحسار.

وقال أمين عام أوبك إن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا أمران مشجعان.

من جهته قال رئيس أوبك ديامانتينو أزيفيدو إن أسعار النفط مستقرة نسبيا ويوجد قدر من التوازن بين العرض والطلب، موضحا أن اللقاحات سترفع الطلب “بالتأكيد” لكن موجات جديدة قد تؤدي إلى إجراءات إغلاق وتضر بالطلب، كما أن الجائحة الحالية وسلالات الفيروس المتحورة قد تدفعان إنتاج النفط للتراجع.

بدوره قال الكرملين، الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يستعد للمشاركة في اجتماع أوبك+ المقرر عقده بعد غد بحسب “”.

وتجتمع مجموعة أوبك+ يوم الخميس وقد تبحث السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً 7 زيادات شهرية متتالية.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تضم 13 عضوا ضخت 24.89 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، بانخفاض 870 ألف برميل يوميا عن يناير. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو 2020.

إلى ذلك، أشار المسح إلى ارتفاع التزام دول أوبك بتعهدات خفض إنتاج أوبك+ إلى 121% في فبراير من 103% في يناير.