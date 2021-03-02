وزير الاتصالات: 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية

دوت الخليج – قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جارٍ تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية.

وأشار طلعت إلى إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم إتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هي: منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

ونوه إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية بلغ منذ إطلاقها حتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال الدكتور عمرو طلعت في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور النائب يوسف الصاوي، والنائب أحمد زيدان وكيلا اللجنة، والنائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

واستعرض طلعت استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.

كما تناول اللقاء أبرز المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة كافة لتحقيق التحول الرقمي، ومنها: التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتي المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

وتشمل أيضًا التعاون مع وزارة التعليم العالي في تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية في القطاع الطبي لعدد 75 كلية في 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية في تنفيذ مشروع منظومة إنفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى في السجون، بالإضافة إلى التعاون مع قطاعات الدولة كافة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة.

وتحدث طلعت عن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري.

وأشار إلى أنه سيجري ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير جميع مكاتب البريد بهذه المراكز، البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلي لتحسين جودة الخدمات البريدية.

وتابع: بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

5.5 مليار جنيه استثمارات خلال العام الحالى لاستكمال خطة رفع كفاءة الانترنت

كما استعرض اللقاء خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام، مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصري ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.

ونوه إلى الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارٍ العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالي، كما يتم العمل بالتوازي على التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى خطة الوزارة لبناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك من خلال إتاحة برامج تدريبية في مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين.

ولفت إلى أنه يستهدف زيادة أعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالي 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالي الحالى بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وأشار إلى جهود الوزارة لتحفيز العمل الريادي والابتكاري لدى الشباب فى أنحاء الجمهورية كافة، والتي أثمرت عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

وأعرب طلعت عن تطلعه لاستكمال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المناقشات من أجل إصدار قانون التجارة الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.