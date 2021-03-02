نائب وزيرة التخطيط: تحسين عملية حساب الناتج المحلي أولوية قومية

دوت الخليج – أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية بيانات الحسابات القومية في تحديد الوضع الاقتصادي للدولة.

كما نوه إلى اهتمام الدولة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها المسئولة عن إصدار بيانات الحسابات القومية، بدقة وتحديث هذه البيانات بشكل سريع ومستمر، مضيفًا: “وهو ما سينعكس على حجم الناتج المحلي وسيؤدي إلى زيادة حجم هذا الناتج أيضا وسيعبر بصورة علمية عن حجم الاقتصاد المصري”.

وأكد كمالي أن تحسين عملية حساب الناتج المحلي يعد أولوية قومية.

وأشار إلى أهمية وجود بيانات دقيقة ومتوفرة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذي القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.

ونوه نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الموقع الجديد الخاص بالوزارة منذ 7 أشهر تقريبا، ولأول مرة في مصر، يتم إتاحة البيانات القومية بتفصيلاتها والسلاسل الزمنية ويستطيع أي باحث أو مستثمر الاستفادة من هذه البيانات بسهولة.

ولفت إلى أن بيانات الحسابات القومية ومنها النمو الاقتصادي تعطي صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي في مصر، موضحا أن المستثمر يستطيع عن طريق السلاسل الزمنية تتبع النظام الاقتصادي في مصر حاليا ومقارنته بالوضع السابق.

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك تقديرات لحجم الانتاج في جميع دول العالم.

وأشار أيضًا إلى تعاون الوزارة مع كثير من المؤسسات الدولية ومع الصندوق السيادي كذلك لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

وأوضح أن جميع أنواع الاقتصاديات فيها اقتصاد غير رسمي، لافتا إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاديات الناشئة .

جاء ذلك خلال مداخلة للدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقناة اقتصاد الشرق مع Bloomberg (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).