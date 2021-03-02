الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع استقرار أسواق السندات

سي إن بي سي – ارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع استقرار سوق السندات وارتداد أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالسلع الأولية عن خسائرها بدعم من صعود أسعار النفط والمعادن.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2% بعد أن شهد أفضل يوم له في حوالي أربعة أشهر أمس الاثنين.

وجاءت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين مع استقرار أسعار النحاس قرب أعلى مستوياتها في عشر سنوات.

وتعافت أسهم شركات النفط من خسائرها في جلسة اليوم بعد أن استقرت أسعار الخام قبيل اجتماع لمجموعة أوبك+ حيث من المتوقع أن يخفف المنتجون قيود الإمدادات لتغذية طلب متنام وسط تعاف اقتصادي تدريجي.