مال وأعمال

مجلس إدارة إعمار العقارية يوافق على الاندماج مع شركة إعمار مولز

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

العربية دوت نت – وافق مجلس إدارة إعمار العقارية، اليوم الثلاثاء، على إعادة دمج إعمار مولز بموجب توصية تقدم للجمعية العمومية.

ويشتمل عرض دمج إعمار مولز في إعمار العقارية، منح حصة 0.51 في الشركة الأم مقابل كل سهم من إعمار مولز.

يأتي هذا الطرح بعلاوة لمساهمي إعمار مولز الذين تشكل أسهمهم حوالي حصة 0.47 من سهم إعمار العقارية.

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 78% إلى 118 مليون درهم، لتأتي أقل بكثير من توقعات المحللين عند 307 ملايين درهم.

FRA10years

وتراجعت الأرباح 70% في 2020 بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 704 ملايين درهم وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات بنسبة 25% وتراجع هامش الأرباح 60%.

كانت الشركة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 إيرادات بقيمة 2.49 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم، رغم التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكانت الشركة آنذاك (الربع الثالث من 2020) قد أعلنت بقاء التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الماضي إيجابيةً مع توقعات عودة الإقبال إلى طبيعته واقتراب موسم الأعياد.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس إدارة إعمار العقارية يوافق على الاندماج مع شركة إعمار مولز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا