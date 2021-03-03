مال وأعمال

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تراجع أسهم أبل وتسلا

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سي إن بي سي – أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض، يوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر لأسهم أبل وتسلا في حين صعدت أسهم شركات الموارد الأساسية بينما ينتظر المستثمرون موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية أخرى.

وفي أعقاب مكاسب قوية في الجلسة السابقة، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مع انتقال المستثمرين من الأسهم التي أظهرت أداء قويا بسبب جائحة فيروس كورونا إلى قطاعات أخرى ينظر إليها عن أنها من المرجح أن تبلي بلاء حسنا مع تعافي الاقتصاد.

وهبطت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أكثر من 4% في حين انخفضت أسهم أبل 2%.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.46% إلى 31390.47 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.81% ليغلق عند 3870.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 1.69% إلى 13358.79 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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