- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة في تونس، يوم الثلاثاء، اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتشفت في بريطانيا قبل أشهر.
وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أنه “في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي، تم اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس”.
لكن الوزارة أكدت أن “نظام المراقبة لم يكشف إلى حد الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس”.
ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار مرض “كوفيد 19” في البلاد.
يشار إلى أن تونس أعلنت فرض الحجر الصحي الإجباري منذ يوم مطلع فبراير الماضي على جميع الوافدين من الخارج، وتعليق الرحلات الجوية مغادرة ووصولا وعبورا من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، التي سجلت انتشار سلالات متحورة من الفيروس.
واكتشفت تلك السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا في سبتمبر 2020، وسرعان ما انتشرت في عشرات الدول حول العالم، مما فرض إجراءات إغلاق جديدة في المملكة المتحدة في يناير الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلن اكتشاف حالة إصابة بسلالة كورونا البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.