مال وأعمال

الولايات المتحدة تفرض رسوم إغراق على واردات الألومنيوم من 16 دولة

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سي ان بي سي _ أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء، قرارا نهائيا بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 16 دولة.

وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و83 في المئة على الواردات من البحرين.

وقالت الوزارة إنها أعفت واردات لفائف الألمونيوم من اليونان وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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