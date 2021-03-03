مال وأعمال

آمال التعافي تقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا يوم الأربعاء، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل آمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة من الركود الذي تسببت به الجائحة.

لكن المكاسب حدت منها المخاوف بشأن تقلب سوق السندات وتكهنات بعمليات بيع ضخمة لإعادة التوازن هذا الشهر.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.51 بالمئة ليغلق عند 29559.10 نقطة بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1904.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي (NYSE:MS) سيكيوريتيز “في ظل توزيع اللقاحات عالميا، فإن التوقعات بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها آخذة في التنامي. يحفز ذلك المستثمرين على شراء الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد”.

FRA10years

وارتفع قطاع الحديد والصلب لأعلى مستوى بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. وصعد سهم كوب ستيل 9.09 بالمئة ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي.

وقفز سهم نيبون ستيل 6.76 بالمئة بينما ربح سهم جيه.إف.إي هولدينجز 8.36 بالمئة.

ونزل سهم نيديك لصناعة المحركات الكهربائية 3.03 بالمئة بينما تراجع سهم إم.ثري المشغلة لمنصة خدمات طبية 1.72 بالمئة. ونزل سهم طوكيو إلكترون لصناعة الآلات 1.22 بالمئة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آمال التعافي تقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا