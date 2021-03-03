أوراسكوم كونستراكشن تتولى بناء مركز مجدي يعقوب في مدينة 6 أكتوبر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، عن اختيار أوراسكوم للإنشاءات من قبل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، لتتولى بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، في مدينة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن المركز يتضمن مساحة أرض 37 فدان و مساحة بناء 27 فدان، بما في ذلك 300 سرير، مما يجعله أكبر مرفق رعاية صحية في المنطقة للعناية بالقلب والعلاج والأبحاث.

وأضافت، أنه سيتسع عند اكتمال مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب لمعالجه أكثر من 120 ألف مريض سنويا.

ووفقاً للبيان، فيقوم هذا المشروع التاريخي برفع مستوى الصحة في مصر، ويضاف بفخر إلى مجموعة مشاريع الرعاية الصحية الضخمة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والتي تشمل بناء وتجديد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويظهر ريادة قيادة الشركة في القطاعات المتخصصة مثل الرعاية الصحية والنقل التي تضم مشروعات مثل الأنفاق والمترو والقطاع السريع.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، قائلاً:” نحن فخورون باختيارنا للشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لبناء مجمع حديث من شأنه أن يوفر رعاية صحية عالمية ويحول مصر إلى مركز رائد لأبحاث القلب والتدريب”.

وأوضح بشاي :” تفخر شركة أوراسكوم للإنشاءات بنفسها في تنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى التحسين المباشر والملموس في مجتمعاتها، وهذا المشروع يجسد هذا الروح وإنه لشرف كبير لنا لعب دور أساسي في إحياء رؤية الدكتور مجدي يعقوب”.

وعلق البروفيسور مجدي يعقوب، ” يمثل قرار منح عقد إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، علامة فارقة في طريق طويل لضمان التميز في المركز الجديد على كافة المستويات، وأخيرا أصبح حلم إنشاء أكبر مركز عالمي للقلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط يجسد روح مركز القلب بأسواق المكرس لخدمة الإنسانية والعلوم والطلب دون تمييز حقيقة واقعة”.

وأضاف:” هذا النجاح نتيجة مباشرة لجهود فريق كبير مؤمن برسالة المؤسسة وبدعم غير مسبوق من المجتمعين المحلي والدولي لإنجاح المؤسسة ومساندتها لأداء دورها، ويشرفني أن أكون جزءا من هذا الفريق العظيم”.

وقال الدكتور مجدي إسحاق نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب:” يسعدنا كمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب شراكتنا مع أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مركز القلب الجديد بالقاهرة، والذي صممه كبري شركات الاستشارات الهندسية وهما فوستر وشركاه ودار الهندسة، وقد قامت المؤسسة بإنشاء المركز الجديد من أجل مستقل صحة الشعب المصري و خاصة أطفالنا”.

وأضاف:” مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة سيصبح علامة بارزة في تقديم خدمات رعاية صحية مميزة لأمراض القلب مجانا، كما سيضم مركزا للتدريب المهني للأجيال القادمة من مصر وخارجها، ومنارة للبحث والابتكار”.