المراكز السعودية تستحوذ على 25.5% من فوجا كلوسيت بقيمة 18.4 مليون دولار

دوت الخليج – أعلنت شركة المراكز العربية، توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على ما نسبته 25.5% من رأس مال شركة فوجا كلوسيت ليميتد المالكة والمشغلة لمنصة التجارة الإلكترونية “المنصة” بقيمة 18,36 مليون دولار أمريكي (تعادل 68,85 مليون ريال سعودي).

وذكرت الشركة في بيان للسوق اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الداخلية، كما أنه من المقرر دفع قيمة الاستحواذ نقداً لملاك الشركة المستهدفة فور الانتهاء من عملية توقيع عقد التأسيس المعدل وفقًا للوائح التنظيمية.

وأوضحت المراكز السعودية أن الاتفاقية الموقعة أمس الثلاثاء، للاستحواذ على 39,253 سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها، وذلك من خلال مزيج من الآتي:

1 – الاستحواذ على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة بقيمة 6,36 مليون دولار أمريكي (تعادل 23,86 مليون ريال سعودي).

2- وزيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11.99 مليون دولار أمريكي (تعادل 44.99 مليون ريال سعودي).

وأشارت المراكز السعودية إلى أن شركة فوجا كلوسيت ليميتد تعد المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com. وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة.

وأضافت أن ” فوجا كلوسيت” ستواصل إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وأضافت أن هذه الصفقة ستتيح لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.

وأكدت “المراكز” السعودية على عدم وجود أية أطراف ذات علاقة لها من جانب البائعين بالشركة المستهدفة، بخلاف المشتري المتضامن الآخر لأسهم الشركة المستهدفة.

ونوهت بأن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (“الحكير”)، شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأسهم السعودي، ستستحوذ أيضاً على 39,253 سهماً عادياً في ” فوجا كلوسيت “، والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهمها بعد زيادة رأس المال بموجب هذه الاتفاقية

تضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قبل البائعين في مثل هذه الصفقات.

كما تنص الاتفاقية على استمرار بائعي الأسهم والمساهمين الحاليين بما في ذلك ممثلي الإدارة التنفيذية للشركة المستهدفة في تلقي مدفوعات إضافية (Earn-Out Incentives) على أساس تقييم أسهمهم المحتفظ بها على مدار السنوات المالية الثلاث التالية لصفقة الاستحواذ بعد إتمامها.

وتستند شروط المدفوعات الإضافية (Earn-out Provisions) إلى بعض المتطلبات الأساسية المتفق على استيفائها ضمن الاتفاقية وذلك من حيث مستويات أداء محددة، مع وجود حد أقصى لتلك المدفوعات الإضافية في جميع الأحوال.

وستمتلك “المراكز السعودية” من خلال هذه الاتفاقية على ما نسبته 25.5% من رأسمال فوغا كلوسيت، بالإضافة إلى شغل مقعدين بمجلس إدارتها.

إلى جانب ذلك، وقع كل من أطراف هذه الصفقة اتفاقية خيار شراء وبيع للأسهم تبدأ بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال الصفقة على الأسهم المتبقية لمساهمي الشركة المستهدفة وفقاً للشروط الاعتيادية في المعاملات المماثلة وعلى النحو المتفق عليه في هذه الاتفاقية.

وتمنح هذه الاتفاقية الحق لشركة المراكز العربية في التنازل عن مزاياها لأي عضو آخر في مجموعتها.

وتستهدف المراكز السعودية من الصفقة تسريع وتيرة تنفيذ أهداف استراتيجية التحول الرقمي، وذلك للاستجابة إلى الطلب المتزايد على تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ورغبات المتسوقين داخل المملكة العربية السعودية والمتسمة بالتغير الدائم.

ونوهت شركة المراكز العربية، بأنه على خلفية استراتيجية التحول الرقمي هذه، ستتمكن الشركة مستقبلاً من تزويد زوار مراكزها التجارية ببرنامج ولاء متخصص ومتقدم، وكذلك حلول تمويل استهلاكية مبسطة ومبتكرة.

ومن جانب المستأجرين، أوضحت المراكز العربية أنهم سيحظون بخدمات أكثر شمولاً، وذلك من خلال منح علاماتهم التجارية تواجداً أفضل عبر الإنترنت.

وقالت المراكز العربية، إنه لا يوجد تأثير مباشر على التزامات الشركة عبر تلك الصفقة، متوقعة بدء الأثر الإيجابي لهذه الصفقة ابتداءًا من الربع الأول من العام المالي 2022م فصاعداً، وكذلك تتوقع الشركة نمو مبيعات مستأجريها من خلال تواجد علاماتهم التجارية على المنصة.