مؤشر البورصة الرئيسي يصعد بصورة طفيفة مستهل التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 11.481 نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.01%، ليتداول عند مستوى 62.18 جنيه.

بينما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.99%، و 0.85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 206.083 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 2.629 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 15 مليون سهم بقيمة إجمالية 14.250 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 44 شركة مقابل ارتفاع 14 في حين لم تتغير أسعار 71.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.002 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.334 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.881 مليون جنيه مقابل 12.547 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 668.392 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.474 مليون جنيه، مقابل 1.806 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الأهلي للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.22%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.85%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 2.03%.

في حين تصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.60%، تلاه سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.84%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 4.89%.