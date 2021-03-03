أدنوك الإماراتية تعتزم رفع كافة قيود الوجهة لجميع خاماتها

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– قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء، إن الشركة ستزيل كافة قيود الوجهة لجميع خاماتها، وإنها وقعت اتفاقات لبحث استخدام العقود الآجلة لمربان مع مستهلكين نهائيين صينيين.
وستدشن بورصة إنتركونتننتال بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة والتداول في العقود الآجلة لمربان هذا الشهر.
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