تبريد الإماراتية تشارك مؤسسة التمويل الدولية على منصة استثمارية في سنغافورة بسيولة 400 مليون دولار

دوت الخليج – كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” الإماراتية ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي “IFC” عن خطتهما لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة، تستهدف ضخ سيولة بقيمة 400 مليون دولار في الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

وأوضحت “تبريد” في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأربعاء، أن هذا الاستثمار المشترك يهدف إلى تبريد المناطق وتقنيات التوليد الثلاثي وخدمة التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

وأضافت “تبريد” أن هذه الشراكة تهدف أيضا إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة “تبريد” في الهند، حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة: “تتميز الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى بحجمها واقتصادها الديناميكي مما يجعلها لاعبا مؤثرا في نظام الطاقة العالمي حيثتمر جميع الطرق المؤدية إلى قطاع الطاقة النظيفة العالمي المزدهر عبر الهنجد.

وأضاف اللمكي: “نحن بصفتنا شركة عالمية رائدة في إنشاء أسواق لخدمات التبريد، نفتخر بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية التي تتمتع بحضور استشاري واستثماري بارز في المنطقة، للمساعدة في قيادة تطوير تبريد المناطق و أسواق التبريد كخدمة.”

وسيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة كخدمة تقدم من مصادر خارجية لمشاريع التطوير العقاري والمخططات العمرانية الرئيسية الجديدة وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة، بحسب البيان.

وأشارت “تبريد” إلى أن الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا يشهد نموا أسرع بمعدل الضعف مقارنة ببقية دول العالم، كما تعد الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، ولا يزال التبريد مساهم الأكبر في هذا النمو مع توقعات خطة التبريد للحكومة الهندية بزيادة الطلب بنحو 8 أضعاف حتى 2028.

ومن المتوقع أن يضيف قطاع العقارات التجارية وحده ما يقدر بنحو 100 مليون طن تبريد خلال هذه الفترة.

وتوفر شركة “تبريد” حاليا أكثر من 1.4 مليون طن تبريد لعدة مشاريع رئيسية تشمل معالم معمارية بارزة مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول وجامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة المارية وجزيرة ياس ومترو دبي ومرفأ البحرين المالي بالإضافة إلى مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.