سوق دبي المالي يدرج صندوق شیمیرا ستاندرد أند بورز الإمارات

دوت الخليج – أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إدراج صندوق “شیمیرا ستاندرد أند بورز الإمارات یوسیتس المتداول – الشریحة (أ) – تراكمیة العائد”.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أدرج وحدات صندوق “شيميرا يوسيتس إيكاف -شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول – شريحة د- ذات العائد الموزع” فبراير الماضي، تحت رمز “CHAEIN”.

ويحاكي الصندوق مؤشر “S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index”، الذي يضم الأسهم الكبرى من حيث رأس المال السوقي ومستوى السيولة في الإمارات وعددهم 22 شركة.

وحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأدنى بعدد 500 ألف وحدة دون حد أقصى، بسعر أولي 3.67 درهم إماراتي للوحدة، على أن تمثل القيمة الاسمية للوحدة صافي قيمة الأصول في يوم الإدراج.

وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلا من المجموعة المالية هيرميس الإمارات ، وبي اتش مباشر والدولية للأوراق المالية، وأرقام سيكيوريتز.

ويعتبر صندوق “شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس” الثاني لشركة “شيميرا كابيتال” الذي يتم إدراجه بأسواق المالية الإماراتية، بعد إدراج الشركة صندوق “شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول” في يوليو 2020.