سيدبك تدرس عرض نقل ملكية مشروع البولي بروبلين إلى البحر الأحمر الوطنية للتكرير

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، في جلسته المنعقدة أمس، على دراسة العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يتضمن طلب نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لسيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5% من رأس المال.

يذكر أن سيدبك حققت أرباحاً بلغت 26 مليون جنيه جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 487 مليون جنيه في 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2019.

وأرجعت سيدبك انخفاض أرباحها خلال العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع خلال 2020، مقارنة بعام 2019، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالمياً ومحلياً، والمنافسة الشديدة التي تواجهها شركات البتروكيماويات المصرية، نتيجة الظروف العالمية، التي أدت إلى تباطؤ الطلب، وانخفاض كمية الغازات المتاحة من غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال العام.