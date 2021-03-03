صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على قرض بقيمة 15 مليار دولار الأسبوع الجاري

بلومبرج – من المقرر أن ينهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع، بحسب أشخاص مطلعين.

ونقلت بلومبرج عن مصادرها، إن صندوق الاستثمارات العامة يجمع حوالي 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة.

وقالت المصادر، إن المجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل لا تزال قيد التحديد، وقد يتغير حجم القرض وكذلك التوقيت.

وكانت بلومبرج قد ذكرت الشهر الماضي أن صندوق الثروة قد ضاعف حجم القرض بأكثر من الضعف من خطة أولية لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

ويستغل صندوق المستثمرين السيادي البالغ حجمه 400 مليار دولار البنوك للحصول على قرضه الثالث حتى الآن، بعد اقتراض 11 مليار دولار في جمع ديونه لأول مرة، وتسهيلات معبرية أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي، بحسب بلومبرج.

كما تلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع الأسهم في الأسواق بسبب فيروس كورونا.