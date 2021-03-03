الشرقيون تضخ 900 مليون جنيه فى إنشاءات مشروع جنوب بالعاصمة الادارية خلال 2021

تخطط شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ” OUD ” التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، لضخ استثمارات بقيمة 900 مليون جنيه فى تنفيذ أعمال الإنشاءات بمشروعها “جنوب” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021.

وقال بيان للشركة إنها استعانت في تنفيذ المشروع بكلا من محرم باخوم كاستشاري عام للمشروع ومن أبرز المشروعات التى شارك بها المتحف المصري الكبير، وجراج التحرير ، وكوبري ستانلى و6 أكتوبر ، ومطار القاهرة، ووزارة الخارجية، وستاد القاهرة، وفنادق شيراتون وجراند حياة بالقاهرة.

كما تعاقدت الشركة مع مكتب صبور ليتولى استشارات أعمال البنية التحتية للمشروع، لافتة إلى أنه من ضمن أعمال مكتب صبور الشبكة الذكية للعاصمة الإدارية، ومفاعل الضبعة، ومطار برنيس الدولى، ومترو الأنفاق.

ويتولى مكتب إيهاف – بحسب البيان- مهام استشاري التنفيذ، ومدير مشروع “جنوب” ومن ضمن أعماله الرياض افنيوز مول بالسعودية، والمتحف المصري الجديد، والمرحلة الثانية من مترو الأنفاق الخط الثانى والخط الثالث.

ويقع مشروع جنوب بجوار الحى الرئاسى ومبانى مجلس الوزراء والنواب والحى الحكومى وبالقرب من مطار العاصمة الدولي، ويضم وحدات سكنية بين الشقق والفيلات والتوين هاوس.

ونفذت الشرقيون للتنمية العمرانية أكثر من 15 مشروعًا سكنيًا منذ تأسيسها بحصيلة وحدات تتخطى 6 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 520 فداناً، وجاري تنفيذ حوالى 10 مشروعات أخرى.