ليفت سلاب مصر: نائب رئيس مجلس الإدارة باع 5.8% من حصته مقابل 24 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باع محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سلاب مصر) 5.877% من حصته في رأس المال لتصل إلى 7.361%، لصالح محمد عبد الناصر حامد.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمود أحمد قام ببيع 6.655 مليون سهم من أسهم ليفت سلاب مصر مقابل 23.958 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 3.60 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون سيكيوريتز هولدنج بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، 0.73% لمؤمن أحمد محمد شفيق، و0.044% لنهى مصطفى أحمد محمد شفيق.

الجدير بالذكر أن هشام محمد ممدوح عضو مجلس الإدارة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية ليفت سلاب مصر بنسبة 15.616%، تلاه محمود أحمد محمد شفيق بنسبة 7.36%، ثم محمد عبد الناصر حامد بنسبة 5.877%.