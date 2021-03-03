هواوي تدخل في شراكة مع نت وان الزيمبابوية لتحسين خدمات النطاق العريض المحمولة

شينخوا _ أبرمت شركة نت وان، ثاني أكبر مزود لشبكات الهاتف المحمول في زيمبابوي، شراكة مع شركة الاتصالات الصينية هواوي، لتحسين خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة، بشراكة قيمتها 400 ألف دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته وسيلة إعلام حكومية أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع، الذي سيوظف حوالي 1500 شخص قريبا، مع وصول المعدات المطلوبة التي اشترتها هواوي من الصين، فعلا إلى زيمبابوي.

وقال مدير حسابات هواوي، جيانج جيا تشي، لصحيفة هيرالد الحكومية، إن المشروع يركز أساسا على تحسين أمن الاتصالات وتحسين خدمة الاتصالات خاصة بالمناطق النائية في زيمبابوي.

وأضاف جيانج، الذي أعلن أن الشراكة بين هواوي ونت وان، هي تتويج للعلاقات الودية بين زيمبابوي والصين، “لقد عقدنا شراكة مع نت وان لرفع سرعة الشبكة، إضافة إلى تحسين سرعة خدمات النطاق العريض المحمولة، خاصة في المناطق النائية”.

وقال أيضا إن “الحكومة الصينية تقدم دائما دعما قويا لتشييد البنية التحتية للاتصالات في زيمبابوي”، و”بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية، فالحكومة الصينية تشجع بنشاط شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية البارزة على التطور في زيمبابوي”.

وأضاف “بالمشاركة في بناء مشروعات الاتصالات والمعلومات الوطنية، الحكومة الصينية طورت أيضا مهنيين ذوي صلة في زيمبابوي لتحقيق تعاون جيد”.

وسيتم توظيف فنيين ومهندسين محليين خلال مرحلتي البناء والصيانة للمشروع.

وقال جيانج إن “تنفيذ أعمال التعاقد من متعاقدين محليين ثانويين سيساعد على تحسين التوظيف المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل. وفي الوقت نفسه، فإن التطبيق الواسع لشبكة الاتصالات، سيعزز أيضا تبادل وتطوير المواهب”.

جدير بالذكر أن الصين وزيمبابوي تتمتعان بعلاقات طويلة الأمد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد قامت شركات صينية مثل هواوي، وزد تي إي – ZTE على مدار العقود الماضية، بتوفير المعدات لمزودي شبكات الاتصالات في زيمبابوي.