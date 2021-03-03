حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

شينخوا _ أدت حكومة الكويت الجديدة اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا اليوم، أن أمير البلاد استقبل صباح اليوم في قصر بيان رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوزراء لأداء اليمين الدستورية.

وقال أمير الكويت في كلمة للوزراء “أشد على أياديكم لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبكم الوطني ساعين الى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف على المواطنين”.

وأضاف أن “أمامكم مسؤوليات جسام لاسيما في هذه المرحلة الهامة، وإنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والإنطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية”.

ودعا الشيخ نواف الأحمد، خلال كلمته السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التعاون البناء وحماية المال العام، قائلا “أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام”.

وضمت حكومة الكويت الجديدة 16 عضوا بمن فيهم رئيس الوزراء، بينهم أربعة وزراء جدد.

وكان أمير الكويت قد أصدر الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد قرابة شهرين من استقالة الحكومة السابقة.

وتعد هذه الحكومة هي الثالثة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح منذ تكليفه أول مرة برئاسة الوزراء في ديسمبر 2019.

وأكد الشيخ صباح خالد في بيان مساء أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، بالإضافة إلى دعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.