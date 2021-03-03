البنك الأهلي المتحد يطرح حسابا مصرفيا يغطي عدة بلدان بالمنطقة

دوت الخليج – طرح البنك الأهلي المتحد، حساب مصرفي جديد باسم “حسابي العالمي”، يعمل على توحيد التجربة المقدمة لعملاء البنك في عدة بلدان بالمنطقة، تبدأ بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ويسمح منتج حسابي العالمي لعملاء البنك الأهلي المتحد بفتح حساب لدى البنك أثناء تواجدهم في المملكة والعكس، ليتيح الحصول على أي من منتجات وخدمات البنك في كلا البلدين، كما سيقدم الدعم لأصحاب الحساب من خلال فريق مخصص من الموظفين، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء.

ويوفر المنتج الجديد التحويلات المجانية بين حسابات “حسابي العالمي”، ولا يشترط حد أدنى للرصيد، ويتيح الاستفادة من تسهيلات السحب على المكشوف بالإضافة إلى الخدمات البنكية الإلكترونية، وإدارة الفواتير في مصر من خلال المحفظة الإلكترونية (e-wallet) للعملاء المصريين.

كما يقدم المنتج لعملاء البنك في البحرين الذين يتطلعون للتملك العقاري في مصر، معدلات فائدة تنافسية، وتسهيلات خاصة للحلول العقارية خلال إقامتهم في البحرين.

وقال سوڤرات سايغال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد، إن البنك وظف إمكاناته في المنطقة من أجل خدمة عملائه لتقديم المزيد من الراحة والسهولة، سواء الأفراد أو الشركات.

وأوضح أنه تم تصميم منتج “حسابي العالمي” ليقدم تجربة سلسة للعملاء خلال تنقلاتهم في أنحاء المنطقة، وليكون منصة موحدة تبسط إدارة شؤونهم المالية.

ويمتلك البنك الأهلي شبكة فروع في كل من: البحرين والكويت ومصر وعمان والعراق وليبيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عمليات في المملكة المتحدة.