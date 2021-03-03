سوق الأسهم السعودية تجني 18 مليار ريال مكاسب سوقية بارتفاع تاسي 0.67%

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الأربعاء رابحا 62 نقطة ارتفع بهم 0.67% إلى مستوى 9310.28 نقطة، ليسجل مكاسب سوقية بنحو 18 مليار ريال.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 18 مليار ريال، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.149 تريليون ريال بختام الجلسة، من نحو 9.131 تريليون ريال بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 14.8 مليار ريال تداولت على 531.2 مليون سهم، من 15.27 مليار ريال تداولت على 570.39 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وأنهى 14 قطاع جلسة اليوم على ارتفاع بقيادة الاستثمار والتمويل والعقارات بصعودهما 3.08% و2.18% على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات تصدرهم الادوية والاعلام والترفيه بهبوطهما 0.74%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 77 سهما خسائر سوقية، بقيادة “الخريف” الذي هبط 6.85%، فما سجل 113 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “المتطورة” الوافد الجديد على السوق والذي أغلق مرتفعا 10%.

وتصدر سهم “المتطورة” الأسهم النشطة بالقيمة، بسيولة 525.54 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم “دار الاركان” بحجم تداولات بلغ 35.52 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على ارتفاع بمؤشر “نمو حد أعلى” 1.11%، بمكاسب بلغت 286.85 نقطة، صعد بها إلى مستوى 26165.55 نقطة.

وتقلصت القيمة السوقية لأسهمه إلى 12.378 مليار ريال من 12.431 مليار ريال بختام جلسة الثلاثاء.