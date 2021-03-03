مبيعات المؤسسات الأجنبية تتراجع بمؤشر البورصة الرئيسي 0.68% والسبعيني يفقد 4.47%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11393 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.68%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.45%، وأغلق عند مستوى 61.84 جنيه.

وهبط كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.47%، و 3.68% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.610.072 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 47.801 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 15 مليون سهم بقيمة إجمالية 14.250 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 156 شركة مقابل تراجع 13 في حين لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 43.429 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 44.318 مليون جنيه، مقابل 888.884 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.848 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 55.981 مليون جنيه، مقابل 33.133 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 20.581 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 21.684 مليون جنيه، مقابل 1.103 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 79.58% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 15.32% والعرب على 5.1% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 36.24% من تعاملات اليوم مقابل 63.75% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.90%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 2.12%، ثم سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 1.93%.

في حين تصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 9.82%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.49%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.88%.