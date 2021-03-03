مال وأعمال

الهيئة توافق على إفصاح إضافة نشاط تجارة المواد الغذائية لأغراض شركة آراب للتنمية

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الموافقة جاءت وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 يناير الماضي.

وأشارت إلى أن التعديل يتضمن حذف بعض الأنشطة وهي إقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) القرى السياحية والموتيلات والأنشطة المكملة أو المرتبط بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشأة الخاصة بها والتوسع فيها.

كما تضمن أيضاً حذف نشاط إقامة وتشغيل وإدارة المدة الترفيهية وماتضمنه من ملاهي ودور عرض سينمائي واستديوهات لتسجيل الصوت وتصوير الأفلام السينمائية ( فيما عدا إنشاء فيويهات البث الإذاعي).

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وشمل التعديل إضافة تجارة المواد الغذائية بكافة أنواعها لأنشطة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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