أبو ظبي الإسلامي: جار الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتغيير ممثل الاستثمار القومي

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رنا ممدوح _ أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، أن بنك الاستثمار القومي قام بتغيير ممثله محمد حسن يوسف في مجلس الإدارة.
وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أنه جاري الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المصري لتعيين عضو جديد بدلا من محمد حسن يوسف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حقق صافي أرباح مجمعة بمبلغ 1.192.389 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.229.438 مليار جنيه بعام 2019.
وصعد صافي الدخل من العائد، إلى 3.106.577 مليار جنيه، وذلك بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.077.933 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
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