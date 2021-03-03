أبو ظبي الإسلامي: جار الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتغيير ممثل الاستثمار القومي

رنا ممدوح _ أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، أن بنك الاستثمار القومي قام بتغيير ممثله محمد حسن يوسف في مجلس الإدارة.

وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أنه جاري الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المصري لتعيين عضو جديد بدلا من محمد حسن يوسف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حقق صافي أرباح مجمعة بمبلغ 1.192.389 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.229.438 مليار جنيه بعام 2019.

وصعد صافي الدخل من العائد، إلى 3.106.577 مليار جنيه، وذلك بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.077.933 مليار جنيه بالفترة المناظرة.