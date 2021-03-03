رئيس لبنان يطلب تحقيقا من حاكم البنك المركزي المصري في انخفاض الليرة

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– قال رئيس لبنان ميشال عون اليوم الأربعاء، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة.
أدى انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إلى احتجاجات أغلقت الشوارع في أنحاء لبنان.
وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على تويتر “الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة”.
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