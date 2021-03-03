مال وأعمال

رئيس لبنان يطلب تحقيقا من حاكم البنك المركزي المصري في انخفاض الليرة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– قال رئيس لبنان ميشال عون اليوم الأربعاء، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة.

أدى انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إلى احتجاجات أغلقت الشوارع في أنحاء لبنان.

وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على تويتر “الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة”.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لبنان يطلب تحقيقا من حاكم البنك المركزي المصري في انخفاض الليرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا