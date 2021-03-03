كيما تعيد تشغيل مصنع الأمونيا واليوريا بعد توقف 5 شهور

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، عن إعادة التشغيل التجريبي لمصنع الأمونيا واليوريا بدء من 28 فبراير الماضي، والوصول إلى الأحمال الطبيعية للتشغيل بتاريخ اليوم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكاليف الإصلاح تتحملها شركة تكنيمونت الإيطالية ( المقاول العام للمشروع) وفقا للشروط التعاقدية.
وأشارت إلى أن المصنع مازال في فترة الضمان والمقرر أن تنتهي في 26 إبريل القادم.
وأعلنت بأنه سيتم مد فترة الضمان لمدة عام من تاريخ إعادة التشغيل، وذلك طبقاً للشروط التعاقدية في هذا الشأن.
أما بخصوص التكلفة المادية لفترة التوقف وتأثيرها على العملية الإنتاجية، فقالت الشركة إنه جاري حصرها وسيتم الإفصاح عنها بالقوائم المالية عن الربعع الثالث من العام المالي 2020/2021.
يذكر أن كيما أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي عن توقف ضاغط ثاني أكسيد الكربون المغذي لمصنع اليوريا.
وأوضحت، أن التوقف ناتج عن ارتفاع الاهتزازات، منوهة إلى أنه جاري الكشف على الضاغط لتحديد أسباب العطل وطريقة الإصلاح .
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