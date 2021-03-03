السيسي يوجه بتطوير استراتيجية التنمية السياحية والاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا متابعة “الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية”، وذلك بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار، والدكتور خالد العناني، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة.

كما اطلع على ما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدا تنمويا متكامل الأركان، سياحيا واقتصاديا وخدميا.

وتابع: “مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل؛ سعيا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية”.