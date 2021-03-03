مصر الجديدة تتعاقد مع مينا للاستشارات لإعداد كراسة شروط مشروع هليو بارك

دوت الخليج – تعاقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، والتي يرأسها المهندس فتح الله فوزي، لتتولى إعداد كراسة شروط طرح 1695 فدان بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع “هليو بارك” بالقاهرة الجديدة.

ووفق بيان شركة مينا فإنها ستتولى أيضا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري، إن كراسة الشروط تهدف إلى توحيد المعايير الفنية والمالية والقانونية التي على أساسها يتم تقييم العروض المقدمة من شركات التطوير العقاري الراغبة فى المشاركة بعملية التطوير .

وأوضح أن المساحة والموقع تمثل فرصة استثمارية متميزه للمطور العقاري لتطوير منتج عقاري جاذب للسوق خاصة في تلك المنطقه التي تحظي باهتمام كبير في الطلب علي العقار وتشهد اهتمام من الشركات العقارية.

ولفت إلى أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط من يوم 22 مارس الحالي.