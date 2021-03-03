مال وأعمال

وزير الصحة السعودي يعلن توفير لقاحات كورونا بالمجان في الصيدليات

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العربية دوت نت – قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وقال الربيعة، في مقابلة مع قناة “العربية”،  إن وزارة الصحة توسعت، بالتوزيع ابتداء من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.

وبسؤاله حول مجانية اللقاح، قال الربيعة: “سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائماً”.

وتقيم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حاليا عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

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وبينت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 او الـ18 عاماً.

وأوضحت أنه تتم جدولة مواعيدها حسب “فئات الأولوية” المقرة في “الاستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد”.

وأتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض “كوفيد-19″، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وبدأت السعودية حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك”، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومَن يعانون أمراضاً مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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