الليرة التركية تهبط 1.5% أمام الدولار

العربية دوت نت – واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5% بالتوازي مع مكاسب للعملة الأمريكية في أسواق أخرى بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15% في فبراير.

وسجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.

وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر الماضي، حين رحل وزير المالية برءات ألبيرق ومحافظ البنك المركزي المصري مراد أويسال عن منصبيهما.

وارتفعت الليرة عقب ذلك ما يزيد عن 20% بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.

إلى ذلك، أوضح متعاملون أن خسائر الليرة أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن صهره ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصب وزير المالية مع انخفاض حاد في العملة.

كما استنفدت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بشدة بسبب سياسة البنوك الحكومة ببيع 130 مليار دولار من العملة الأميركية لدعم الليرة.