وزير المالية: بريطانيا تتوقع نمو اقتصادها 4% في 2021

العربية دوت نت – قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن بلاده تتوقع نمو اقتصادها 4% في 2021.

وكان سوناك قد كشف عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.9 مليار دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا، وضخ دعم بقيمة 18 ألف جنيه إسترليني لكل شركة لمساعدتها على التعافي من جائحة كورونا.

وأوضح سوناك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، أمس الأول الاثنين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة فتح المتاجر ودعم الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة رغم “الضغوط الهائلة” التي مرت بها البلاد بسبب الوباء.

وقال سوناك إن المساعدات ستمكن الشركات المغلقة من الإبقاء على الموظفين وسداد فواتيرها.

وفي سياق متصل، أضاف أن الصندوق سيستفيد منه ما يقرب من 700 ألف متجر ومطعم وفندق وصالة ألعاب رياضية وشركة صغيرة ومتوسطة، وسيتم توزيع دعم الصندوق مباشرة على الشركات من قبل السلطات المحلية اعتبارا من أبريل المقبل، وسيحل هذا الدعم محل نظام المنح الشهرية الحالي، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن هذا التمويل يرفع إجمالي الإنفاق على المنح المباشرة للشركات بسبب تداعيات الوباء وسياسة الإغلاق إلى 25 مليار جنيه إسترليني.

ويأتي إعلان سوناك قبل كشفه الرسمي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اليوم، عندما يعرض الموازنة السنوية للحكومة. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد طرح مؤخرا خطة للرفع التدريجي للإغلاق العام.