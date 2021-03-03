البنك الأهلي يطلق خدمة السحب النقدي من نقاط البيع الإلكترونية بمحطات الوقود

دوت الخليج – أطلق البنك الأهلي المصري، لأول مرة في القطاع المصرفي المحلي، خدمة السحب النقدي CASH OUT من محطات الوقود المختلفة؛ من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تستهدف تحقيق أعلى استفادة من الوسائل الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين من خلال التوسع في انتشار نقاط البيع وكذلك تعظيم قنوات سحب النقدية للعملاء تدعيما للشمول المالي وتماشيا مع السياسات العامة للدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إتاحة البنك لخدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التي يقدمها البنك لخدمات السحب النقدي لعملائه، إضافة إلى تحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات وإضافتها لحساباتهم بالبنوك إلكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي.

وتابع: وأيضًا دعم شبكة الصرف النقدي للبنك بحيث لا تقتصر على فروع البنك وماكينات الصارف الآلي فقط، وبالتالي تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وخاصة في الأماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء في الانتقال إلى فروع البنك طلبا للسحب النقدي.

وأكد أبو الفتوح حرص البنك على عدم تحميل عملائه أية مصاريف او عمولات على عملية السحب.

ومن جانبه، أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الخدمة ستيسر على عملاء البنك السحب النقدي من نقاط البيع بمحطات الوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلي.

وتابع: كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية اقل من المتاح بماكينات الصارف الآلي دون الحاجة إلى زيارة تلك الماكينات أو فروع البنك، مع إتاحة الخدمة في غير مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى إمكانية استخدام نقاط البيع الـPOS لتنفيذ عمليات المشتريات والسحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات من خلال أكثر من 1000 ماكينة في 27 محافظة.

وأوضح: “حيث سيبدأ العمل بتلك الخدمة في المرحلة الحالية في محطات مصر للبترول وأيضًا محطات إمارات مصر، مع العلم بأنه سيتم إضافة المزيد من محطات الوقود تباعا خلال الفترة المقبلة سعيا للتوسع في الخدمة”.

وأشار سوس إلى أن تلك الخدمة تعد إضافة “فعالة” لخدمات البنك بحيث تحقق زيادة أكثر من 30% في قنوات صرف النقدية لعملاء البنك الأهلي المصري لتصل إلى أكثر من 6000 منفذ منها 4995 ماكينات صراف آلي، وتقريبا ألف بنقاط بيع محطات الوقود المشار إليها.

وأضاف أن الخدمة متاحة لحاملي جميع بطاقات البنك الأهلي المصري بمختلف انواعها.